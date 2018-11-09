«У меня аутоиммунное»: Темникова рассказала о болезни и раскрыла причину высыпаний на своем лице
Несколько месяцев вокруг певицы Елены Темниковой ходит много слухов, поводом для этого стали снимки, на которых видна проблемная кожа звезды. Некоторые даже предположили, что артистка страдает от наркомании, теперь же она раскрыла всю правду.
В своем Instagram Елена Темникова опубликовала новые снимки, на них она показала реальное состояние своей кожи, без ретуши и специальных фоторедакторов. По словам певицы, СМИ стали обвинять ее в наркомании. Якобы, Темникова стала употреблять запрещенные препараты, из-за чего на ее лице появились прыщи.
Темникова признается, что она долгое время сохраняла терпение и не комментировала слухи о своей коже и вымышленной наркомании. Теперь же, когда вымыслы дошли и до ее матери, певица решилась. Елена Темникова рассказала о болезни, которая стала причиной для слухов. «У меня аутоиммунное», - написала певица и раскрыла причину высыпаний на своем лице.
По словам певицы, с весны этого года она лечится в Москве и в Швейцарии. Прыщи и высыпания являются побочным эффектом заболевания, однако Темникова поспешила успокоить поклонников. Артистка пишет, что она идет на поправку и понемногу выздоравливает.
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spletnik.ru написал вчера, что я наркоманка (кокосовая, как разнесли другие) и от этого у меня прыщи. Около месяца назад в различных телеграмм каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Раз уж Сплетник так переживает за причину возникновения прыщей, скажу. У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть всё в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. Про «кокос». Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку – просто смешно. Я даже алкоголя противник. Ребята из Сплетника (и не только), во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской «опубликовано пользователем сайта». В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям… стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи? Люди… Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой. Моим поклонникам: не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Всем здоровья и милосердия.
Теперь Елена Темникова намеренна судиться со СМИ, которые обвинили ее наркомании. Певица хочет привлечь к ответственности всех, кто поддерживал слухи и говорил о ней неправду. Пользователи Сети написали, что они очень переживают за здоровье Темниковой и желают ей выздоровления. «Прыщи – не самое страшное», - пишут поклонники и призывают певицу сохранять позитивный настрой.