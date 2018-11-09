«У меня аутоиммунное»: Темникова рассказала о болезни и раскрыла причину высыпаний на своем лице

Несколько месяцев вокруг певицы Елены Темниковой ходит много слухов, поводом для этого стали снимки, на которых видна проблемная кожа звезды. Некоторые даже предположили, что артистка страдает от наркомании, теперь же она раскрыла всю правду.

В своем Instagram Елена Темникова опубликовала новые снимки, на них она показала реальное состояние своей кожи, без ретуши и специальных фоторедакторов. По словам певицы, СМИ стали обвинять ее в наркомании. Якобы, Темникова стала употреблять запрещенные препараты, из-за чего на ее лице появились прыщи.

Темникова признается, что она долгое время сохраняла терпение и не комментировала слухи о своей коже и вымышленной наркомании. Теперь же, когда вымыслы дошли и до ее матери, певица решилась. Елена Темникова рассказала о болезни, которая стала причиной для слухов. «У меня аутоиммунное», - написала певица и раскрыла причину высыпаний на своем лице.

По словам певицы, с весны этого года она лечится в Москве и в Швейцарии. Прыщи и высыпания являются побочным эффектом заболевания, однако Темникова поспешила успокоить поклонников. Артистка пишет, что она идет на поправку и понемногу выздоравливает.

Теперь Елена Темникова намеренна судиться со СМИ, которые обвинили ее наркомании. Певица хочет привлечь к ответственности всех, кто поддерживал слухи и говорил о ней неправду. Пользователи Сети написали, что они очень переживают за здоровье Темниковой и желают ей выздоровления. «Прыщи – не самое страшное», - пишут поклонники и призывают певицу сохранять позитивный настрой.