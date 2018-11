«У меня аутоиммунное»: Темникова рассказала о болезни и раскрыла причину высыпаний на своем лице

View this post on Instagram

spletnik.ru написал вчера, что я наркоманка (кокосовая, как разнесли другие) и от этого у меня прыщи. Около месяца назад в различных телеграмм каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Раз уж Сплетник так переживает за причину возникновения прыщей, скажу. У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть всё в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. Про «кокос». Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку – просто смешно. Я даже алкоголя противник. Ребята из Сплетника (и не только), во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской «опубликовано пользователем сайта». В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям… стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи? Люди… Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой. Моим поклонникам: не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Всем здоровья и милосердия.