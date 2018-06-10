Собчак назвала «глупость» главной причиной успеха Бузовой

Телеведущая считает, что зрители любят певицу за то, что она помогает поднять им самооценку.

Ксения Собчак стала гостем студии шоу Gazlive, и обсудила с Бастой вопросы от пользователей Сети. Зрителям шоу было интересно узнать о том, как телеведущая относится к сильному успеху своей коллеги Ольги Бузовой, с которой они совместно вели «Дом-2». Зрителю решил узнать о том, как отнеслась Собчак к успеху певицы.

Телеведущая решила быть честной, и самым главным плюсом и причиной популярности назвала «глупость» Бузовой. Ксения Собчак считает, что желание зрителей казаться умными и интеллектуальными на чужом фоне позволили певице стать известной. По мнению телеведущей, эта черта привлекла поклонников еще тогда, когда Ольга Бузова появилась на телепроекте «Дом-2». С тех самых пор она смогла проявить свою главную особенность, и поклонники привыкли считать себя умными на фоне своего кумира.

Ксения Собчак отметила, что этот эффект относится и к людям, которые часто ведут умные разговоры на телевидении. На их фоне люди чувствуют себя глупее, и им становится скучно. Поэтому многие зрители стараются следить за теми звёздами, при сравнении с которыми кажутся умными.