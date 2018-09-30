На ремонт в новой квартире Степан Меньщиков потратит миллион рублей

Сегодня, 14:51 \\ Шоу-бизнес

Бывший участник скандального шоу "Дом-2" недавно приобрел жилье в Подмосковье. Огромные апартаменты, в которых одна лишь лоджия занимает 45 квадратных метров, находятся в городе Ивантеевка.

 В последнее время Степан Меньщиков вел активную профессиональную деятельность, вследствие чего смог позволить себе покупку загородной квартиры. Согласно информации, которую предоставляет источник, она обошлась ему примерно в 2,7 миллионов рублей. Теперь он делает в ней ремонт, на который собирается потратить миллион рублей.

 Меньщиков рассказал, что закупил строительных материалов на 300 тысяч рублей. Остальные деньги пойдут на обустройство интерьера. Он хочет, чтобы в новой квартире преобладали спокойные тона: бежевый, коричневый и зеленый. На стенах он планирует развесить свои портреты и картины с пейзажами.

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Автор - Мартина Корф
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