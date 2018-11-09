Бузова и Малахов поддержали #Skibidichallenge совместным танцем

Но на этот раз певица сильно опоздала с трендом. Об этом ей сообщили подписчики в Instagram.

Ольга Бузова, как медийная личность, пытается следовать всем модным течениям и даже самостоятельно Little Big выпустила на YouTube клип на песню Skibidi. В его основу лег зажигательный танец, который тут же пришелся по вкусу множеству зрителей. Поклонники группы начали массово повторять движения, запустив в социальных сетях #Skibidichallenge. В их числе оказался даже ведущий Иван Ургант.

Теперь очередь подошла к Ольге Бузовой. Она опубликовала на своей странице запись совместного танца под песню Skibidi с Андреем Малаховым. Звезды поддержали челлендж, несколько неловко сплясав в квартире певицы. Видимо, по сюжету Андрей Малахов пришел в гости к Ольге Бузовой и полез к ней в холодильник, вытащив мясную нарезку. Стоит отметить, что танец из клипа они повторить не смогли. Зато добавили несколько собственных движений.

Напомним, ранее Ольга Бузова сфотографировалась в метро со своей картонной копией. Таким образом она поддержала тренд с воровством рекламы из магазина "Пятерочка", который стал популярен в Москве и даже нашел одобрение у "Мосгортранса".



