Актер «Сватов» Федор Добронравов показал трогательный снимок с маленькой внучкой

Известный артист, исполнивший роль Ивана Будько в комедии «Сваты», опубликовал в своем Instagram новое фото. На нем актер Федор Добронравов позирует со своей младшей внучкой Василисой.

Актер «Сватов» Федор Добронравов редко публикует семейные фотографии. Однако, совсем недавно он показал трогательный снимок со своей маленькой внучкой. Василисе уже два года, она являются дочерью старшего сына актера.

На снимке Федор Добронравов трогательно прижимает малышку к себе. Девочка улыбается, а сам актер, судя по фото, также очень счастлив. Пользователи назвали снимок очень милым и трогательным.

Федор Добронравов имеет массу поклонников, многие считают его талантливым артистом и мастером перевоплощения. Любовь миллионов зрителей он получил после телесериала «Сваты». После того, как проект был остановлен, Федор Добронравов не прекратил свою карьеру и продолжает выступать в театре, также он снимается в фильмах.