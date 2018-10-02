«Глаза бы не видели!»: Бородина ответила на критику об избалованной дочке

Телеведущая сообщила, что #хочувдубай теперь официальный хэштег её Теи.

Подписчиков Бородиной не оставила равнодушной публикация с 3-летней дочкой Теей, которая сквозь слёзы заявляла о своём желании отправиться в Дубай, где семья Ксении была недавно на отдыхе. Многих это умилило, а некоторые подвергли критике телеведущую за воспитание ребёнка. По их мнению, Бородина растит Тею избалованной и приучила дитя к дорогим курортам и элитному отдыху. Злопыхатели утверждали, что ребёнок в таком возрасте должен стремиться «на деревню к бабушке», к родной природе и парному молоку, а не в чужую страну.

Ксения поблагодарила недоброжелателей, заявив, что во многом из-за их шумихи, видео с рыдающей Теей посмотрели 4 миллиона пользователей. Тем не менее, Бородина ответила хейтерам: «Глаза бы не видели эти идиотские комментарии!». Ребёнку без разницы – Дубай или деревня Гуськово, главное, что ей запомнилось и захотелось туда, где было хорошо, поясняет азы детской психологии телеведущая.