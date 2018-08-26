Анжелика Варум и Леонид Агутин выпустили совместное видео о расставании

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум уже в десятый раз выступают с дуэтом. На этот раз, совместная работа под названием «На паузу» обзавелась видеоклипом, который появился в сети сегодня.

Супружеская пара уже успела презентовать новую песню на сцене «Новой волны». Фестиваль проходил в сентябре.

Также сегодня стартовал предварительный заказа нового альбома Варум, релиз которого должен состояться в этом году. Трек «На паузу» войдет в пластинку, которая будет состоять из 10 песен. Альбом станет для певицы юбилейным – 15-м.

Кроме совместной песни с Агутиным, ожидается еще два дуэта: «Солнце» с Гошей Куценко и «Сказка» с Георгием Юфа (виолончелист и участник шоу «Голос»).

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Смысл песни «На паузу» и видеоряд к нему снова поднял в сети споры о расставании супругов, которые вместе с 1997 года. Слухи подогревались также стихотворением «Ухожу навсегда», которое Варум публиковала в сети после сплетен о муже. Агутин якобы заигрывал со своей подопечной Элиной Чага, которая была его ученицей в шоу «Голос». Пара никак не комментировала слухи. На данный момент артисты все еще в браке.

Певица призналась, что не единожды думала об уходе со сцены. Обещая себе, что альбом будет последним, она вновь возвращалась к творчеству, объясняя это тем, что без творчества нет выхода всем жизненным радостям и печалям.