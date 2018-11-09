Лера Кудрявцева показала трогательный снимок с дочерью и мужем

Лица своей дочери телеведущая не показала. Как и многие знаменитости Лера Кудрявцева скрывает внешность своего ребенка и предпочитает прятать ее за стикерами и смайликами.

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз 13 августа. У телеведущей появилась дочь, которую она назвала Марией. Долгое время вокруг Кудрявцевой ходили слухи о том, что она воспользовалась услугами суррогатного материнства. Однако, эту версию Лера Кудрявцева упорно опровергает.

В своем Instagram Лера Кудрявцева опубликовала новый трогательный снимок. Ведущая показала фото, на котором она позирует со своей дочерью и мужем. На снимке Кудрявцева и ее супруг-хоккеист Игорь Макаров держат малышку на руках. Лицо дочери телезвезда спрятала за смайликами в виде двух сердец.

Кудрявцева, по всей видимости, предполагала, что ее могут осудить за смайлики и попытки скрыть внешность дочери Марии. Поэтому телеведущая скрыла комментарии, чтобы пользователи и хейтеры не смогли высказать свое негативное мнение. Многим снимок показался очень трогательным. Под другими снимками Леры Кудрявцевой, где можно писать комментарии, пользователи просят ведущую почаще показывать столь милые и редкие фотографии.