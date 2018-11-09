"Счастливый человек": Грачевский рассказал, каким был звезда "Ералаша" Румянцев

По словам режиссера юмористического киножурнала, чтобы отдать дань памяти артисту, серии с его участим могут опубликовать на официальном YouTube-канале "Ералаша".

О том, что известного актера Николая Румянцева не стало, СМИ сообщили сегодня. Он умер довольно рано, в возрасте 54 лет. Хотя он не пытался продолжать актерскую карьеру, в России его все равно запомнили. Естественно, что запомнил его также и сам режиссер детского многосерийного фильма "Ералаш" Борис Грачевский, которому на сегодняшний день уже 69 лет.

Он вспомнил, как Румянцев пришел на кастинг, после которого его сразу взяли, как снялся в своей первой серии, после чего и стал звездой. Тогда еще он был "милым и добродушным толстячком". Грачевский рассказал, что и дальше общался с актером, хотя уже и не сотрудничал с ним по работе, потому что тот "вымахал".

Делясь, каким был дальнейший жизненный путь актера, режиссер рассказал, что личная жизнь у него сложилась хорошо, и это был "счастливый человек". После себя он оставил детей и внуков. Борис Грачевский заверил, что его бывший подопечный, "один из ярчайших артистов", никогда не жалел о том, какую жизнь он выбрал, ведь был очень скромным.