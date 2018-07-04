Бузова в новом клипе бездарно «косплеила» Бритни Спирс

Сегодня, 12:07 \\ Шоу-бизнес

Это только добавило дизлайков новой работе Ольге Бузовой.

Удивительно, но факт: популярность и вездесущесть «певицы и телеведущей» никак не сказывается на успехе её видеоклипов. В своём новом ролике, записанном совместно с Витей АК и названом «На Доме-2», она беспрестанно мельтешит в разных нарядах, хаотично тусуясь с разными персонажами. В одном из них зрители узнали героя надоевшего рекламного клипа, без которого не обходится ни один онлайн-просмотр фильмов.

Многие, посмотревшие «На Доме-2» заметили, что своим красным комбинезоном Бузова бездарно «косплеит» американку Бритни Спирс, которая использовала этот сценический наряд ещё в 2005 году. Этот факт стал дополнительным поводом для злословия фанатов, заявивших, что у доморощенной звезды и её подручных совершенно отсутствуют собственные идеи и в музыке, и в режиссуре видео, и в сценическом образе. Кстати, видео Бузовой за сутки, прошедшие после публикации, набрало 28 тысяч дизлайков, а понравилось только 16 тысячам зрителей.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

 20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments»

 Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments», в который вошло четыре трека, а также...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ