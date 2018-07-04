Бузова в новом клипе бездарно «косплеила» Бритни Спирс

Это только добавило дизлайков новой работе Ольге Бузовой.

Удивительно, но факт: популярность и вездесущесть «певицы и телеведущей» никак не сказывается на успехе её видеоклипов. В своём новом ролике, записанном совместно с Витей АК и названом «На Доме-2», она беспрестанно мельтешит в разных нарядах, хаотично тусуясь с разными персонажами. В одном из них зрители узнали героя надоевшего рекламного клипа, без которого не обходится ни один онлайн-просмотр фильмов.

Многие, посмотревшие «На Доме-2» заметили, что своим красным комбинезоном Бузова бездарно «косплеит» американку Бритни Спирс, которая использовала этот сценический наряд ещё в 2005 году. Этот факт стал дополнительным поводом для злословия фанатов, заявивших, что у доморощенной звезды и её подручных совершенно отсутствуют собственные идеи и в музыке, и в режиссуре видео, и в сценическом образе. Кстати, видео Бузовой за сутки, прошедшие после публикации, набрало 28 тысяч дизлайков, а понравилось только 16 тысячам зрителей.