«Только пошел»: Годовалый сын Андрея Малахова сделал первые шаги

Телеведущий общался с певицей Светланой Лободой. Малахов и артистка обсуждали детей и сошлись на том, что дети – большая ответственность.

Светлана Лобода дала развернутое интервью Андрею Малахова. Выпуск шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» был посвящен певице, однако поклонники телеведущего отметили, что в ходе беседы Малахов немного рассказал о своем сыне.

Лобода говорила о том, что она постоянно волнуется за своих детей. У певицы две дочери и она признается, что ей «страшно жить» и «страшно» за своих наследниц. По всей видимости, Лобода пыталась сказать о грузе ответственности, который лег на ее плечи с появлением детей. Певица обратилась к Малахову и сказала, что он может ей понять и знает, о чем она говорит.

Андрей Малахов согласился со словами Лободы и отметил, что его сын «только пошел». Уже 16 ноября сыну телеведущего исполнится 1 год. Годовалый сын Малахова сделал первые шаги, чему его знаменитый отец, по всей видимости, несказанно рад.

Малахов не показывает снимки своего сына и редко рассказывает о том, как он его воспитывает. Новость о том, сын ведущего сделал первые шаги, очень обрадовала поклонников. Фанаты Малахова поздравили его с радостным событием и желают, чтобы сын ведущего рос здоровым и счастливым мальчиком.