«Между нами молния»: Рудковская намекнула на роман Билана и Клюкиной

Сегодня, 11:38 \\ Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила порадовать своих читателей мини-сенсацией.

Она радостно сообщила, что наконец нашлась Дарья Клюкина, которую уже обыскались поклонники. Но самое главное, что она обнаружилась в новом клипе Димы Билана. Рудковская опубликовала проморолик видео, где Билан и Клюкина иронизируют над этой ситуацией. Фанаты успели расслышать в коротком отрывке песни слова: «Это – ты, это – я, между нами молния!» и тут же зашлись в восторге и в предвкушении выхода нового видеоклипа. Рудковская подтвердила, что танцевальный трек Билана будет «бомбой» и главная интрига ждёт всех впереди.

Но поклонников заинтересовало другое. Им показалось, что Яна прозрачно намекнула на роман певца и бывшей участницы шоу «Холостяк». Если это так, полагают фанаты, то «бомбой» будет именно это событие. Нашлись и скептики этого проекта, заявившие, что к звёздам уровня Билана постоянно примазываются бездари, вроде Клюкиной. Злопыхатели категоричны: «Не стоит удивляться, если эта непонятная девочка ещё и запоёт».

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

 20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments»

 Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments», в который вошло четыре трека, а также...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ