«Между нами молния»: Рудковская намекнула на роман Билана и Клюкиной

Яна Рудковская решила порадовать своих читателей мини-сенсацией.

Она радостно сообщила, что наконец нашлась Дарья Клюкина, которую уже обыскались поклонники. Но самое главное, что она обнаружилась в новом клипе Димы Билана. Рудковская опубликовала проморолик видео, где Билан и Клюкина иронизируют над этой ситуацией. Фанаты успели расслышать в коротком отрывке песни слова: «Это – ты, это – я, между нами молния!» и тут же зашлись в восторге и в предвкушении выхода нового видеоклипа. Рудковская подтвердила, что танцевальный трек Билана будет «бомбой» и главная интрига ждёт всех впереди.

Но поклонников заинтересовало другое. Им показалось, что Яна прозрачно намекнула на роман певца и бывшей участницы шоу «Холостяк». Если это так, полагают фанаты, то «бомбой» будет именно это событие. Нашлись и скептики этого проекта, заявившие, что к звёздам уровня Билана постоянно примазываются бездари, вроде Клюкиной. Злопыхатели категоричны: «Не стоит удивляться, если эта непонятная девочка ещё и запоёт».