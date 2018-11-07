Марина Александрова отдохнула в Японии голой

Она обрадовала поклонников пикантными фотографиями из ванной. Актриса разместила их на странице в Instagram.

Марина Александрова отравилась в путешествие по Японии и регулярно отчитывается о своих эмоциях в личном микроблоге. Накануне она отдохнула в одном из заведений вдали от города. Знаменитость насладилась купальней, окна которой выходят на живописные виды японской природы. Они подарили Марине Александровой романтическое настроение, которое выразилось в стихах Владимира Высоцкого.

Как видно на снимках, актриса окунулась в воду полностью голой. Однако кадры получились весьма целомудренными и нежными, что заметили подписчики. В комментариях Марину Александрову назвали "волшебной" и загадочной.

Ранее звезда российского кино уже отчитывалась о своей поездке в Японию. Так она посетила школу, превращенную в музей современного искусства усилиями художника Сейзо Ташимы. Кроме того, она насладилась инсталляцией соотечественников Ильи и Эмилии Кабаковых, которая стала местной достопримечательностью, а также зимним лесом Леандро Элрича.



