Марина Александрова отдохнула в Японии голой

Сегодня, 11:06 \\ Шоу-бизнес

Она обрадовала поклонников пикантными фотографиями из ванной. Актриса разместила их на странице в Instagram.

 Марина Александрова отравилась в путешествие по Японии и регулярно отчитывается о своих эмоциях в личном микроблоге. Накануне она отдохнула в одном из заведений вдали от города. Знаменитость насладилась купальней, окна которой выходят на живописные виды японской природы. Они подарили Марине Александровой романтическое настроение, которое выразилось в стихах Владимира Высоцкого.

Как видно на снимках, актриса окунулась в воду полностью голой. Однако кадры получились весьма целомудренными и нежными, что заметили подписчики. В комментариях Марину Александрову назвали "волшебной" и загадочной.

Ранее звезда российского кино уже отчитывалась о своей поездке в Японию. Так она посетила школу, превращенную в музей современного искусства усилиями художника Сейзо Ташимы. Кроме того, она насладилась инсталляцией соотечественников Ильи и Эмилии Кабаковых, которая стала местной достопримечательностью, а также зимним лесом Леандро Элрича.


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Автор - Александр Лубяной
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