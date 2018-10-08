Дочь Шнурова устроила фотосессию в нижнем белье

Сегодня, 10:14 \\ Шоу-бизнес

Серафима Шнурова позировала с сигаретой и рядом с бутылкой спиртного. Пользователи назвали снимки смелыми, но слишком провокационными.

 Дочь Шнурова живет в Петербурге, ей уже 25 лет и она, по слухам, работает графическим дизайнером. Девушка не стремится быть публичной личностью, однако пользователи Сети все равно пристально следят за ее жизнью. Не так давно Серафима Шнурова устроила фотосессию в нижнем белье. Комментаторы сразу же стали писать комментарии под фотографиями и упрекать дочь музыканта в «пошлости».

На снимках дочь Шнурова позирует в кружевном боди и расстёгнутых рваных джинсах. Образ дополняет портупея – украшение на груди и талии, подчеркивающее формы. В своем Instagram Серафима Шнурова опубликовала лишь один снимок из серии полученных снимков. А вот фотограф дочери музыканта показала куда больше снимков.

В описании под фотографией Серафима Шнурова написала, что ей нравятся снимки в стиле «старшеклассница старается показаться крутой». Пользователи указали, что дочь музыканта действительно похожа на старшеклассницу и молодо выглядит.

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Автор - Анна Пушкина
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