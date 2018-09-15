Мать Ольги Бузовой прокомментировала «беременный животик» певицы

Сегодня, 09:11 \\ Шоу-бизнес

Ирина Бузова заявила, что она уважает личную жизнь своей дочери и не вмешивается в нее своими вопросами. Слухи о беременности, считает мать Ольги Бузовой, являются «топ-новостью» уже несколько лет.

 Не так давно закончился проект «Замуж за Бузову», в котором Ольга Бузова искала свою любовь, но все это не увенчалось успехом. С первых выпусков поклонники заметили, что у певицы заметно округлился на живот. В некоторых платьях у Бузовой настолько сильно исчезли талия и плоский пресс, что многие сразу же подумали о беременности. Теперь же, когда шоу закончилось, а Бузова продолжает концертную деятельность, слухи о беременности никак не могут утихнуть.

 Мать Ольги Бузовой дала интервью для радио «Комсомольская правда». Она прокомментировала «беременный животик» своей дочери-певицы и рассказала о том, что ей известно по этому поводу. По словам Ирины Бузовой, информация о беременности звезды является слухами. Вопросами об интересном положении она даже не донимает свою дочь, так как поддерживать слухи и верить в них – унижать певицу.

Ирина Бузова также указала, что она не следит за «перечнем фантазий», который растет вокруг ее дочери. Мать Ольги Бузовой живет в Петербурге и утверждает, что там тихо и спокойно. «Никто не беременеет, не рожает», - говорит Ирина Бузова о Питере.

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Автор - Анна Пушкина
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