Капитан Марвел призывает звонить в секс по телефону

Ещё не вышедший фильм про супергероиню Капитана Марвел серьёзно оплошал перед поклонниками киностудии Marvel, указав им «старый» номер телефона.

Прошедшие выборы в Конгресс США спровоцировали бурную реакцию среди американских знаменитостей. Они трубили из всех соцсетей призывами проголосовать на выборах. Не смогла обойти стороной это событие и Капитан Марвел. Актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана, опубликовала на своей странице в Twitter фотографию своей героини в телефонной будке, обклеенной постерами с призывами голосовать.

CAPTAIN MARVOTE IS A BAD PUN BUT NOW THAT I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE VOTE TOMORROW pic.twitter.com/ZhXk5Qzkt5