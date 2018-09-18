Капитан Марвел призывает звонить в секс по телефону

Ещё не вышедший фильм про супергероиню Капитана Марвел серьёзно оплошал перед поклонниками киностудии Marvel, указав им «старый» номер телефона.

Прошедшие выборы в Конгресс США спровоцировали бурную реакцию среди американских знаменитостей. Они трубили из всех соцсетей призывами проголосовать на выборах. Не смогла обойти стороной это событие и Капитан Марвел. Актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана, опубликовала на своей странице в Twitter фотографию своей героини в телефонной будке, обклеенной постерами с призывами голосовать.

CAPTAIN MARVOTE IS A BAD PUN BUT NOW THAT I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE VOTE TOMORROW pic.twitter.com/ZhXk5Qzkt5 — Brie Larson (@brielarson) November 5, 2018

На телефонном аппарате можно заметить номер, который прифотошопили специалисты «Диснея». Ранее этот телефонный номер якобы принадлежал ABC (American Broadcasting Company) – дочерней телекомпании Walt Disney Studios Motion Pictures, которая принимает участие в создании «Капитана Марвел». Ещё пару лет назад, позвонив по этому известному в США номеру (1-800-654-2192), можно было услышать машинный голос оператора, который сообщал: номер выдуманный и используется в кинопродуктах компании Walt Disney.

Но теперь в трубке раздаётся соблазнительный голос оператора секса по телефону, предлагающий весело провести время. Почему компания допустила такой «ляп» - не ясно. Но, в итоге, Капитан Марвел всё равно, хоть и не специально, призвала зрителей сначала пойти проголосовать, а затем позвонить в секс по телефону, или наоборот.