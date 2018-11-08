Ольгу Серябкину положили в больницу за день до сольного концерта

Выступление группы Serebro находится под угрозой. Такая запись появилась на странице певицы в Instagram.

Музыкальный коллектив готовился к сольному концерту в Москве. Согласно плану и купленным билетом, его должны провести в зале Vegas City Hall. В преддверии мероприятия Ольга Серябкина много работала и зазывала слушателей при помощи разнообразных конкурсов.

Внезапно, за день до события, исполнительница попала в больницу. Судя по фотографии, медики положили знаменитую пациентку под капельницу. Поклонники предполагают, что Ольга Серябкина попросту перенапряглась на репетициях и нуждается в витаминах. Но пока неизвестно, найдет ли она в себе силы выступить на сцене в назначенный срок.

Стоит отметить, что концерт является одним из последних для группы Serebro. Ольга Серябкина недавно объявила, что в 2019 году собирается полностью уйти в сольный проект MOLLY. Она договорилась с продюсером Максимом Фадеевым и обещала остаться в коллективе минимум до конца года.



