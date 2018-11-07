Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки опубликует издание Cosmos.

Сын Олега Газманова позирует в темном пальто, свитере и джинсах. Судя по геолокации в Instagram, парень сфотографировался для модного журнала в Москве. Это редкий случай, ведь сын Олега Газманова предпочитает работать и проводить досуг в Лондоне. Например, недавно он опубликовал снимок с Флойдом Майуэзером и заявил, что вместе со спортсменом присоединяется к команде Хабиба Нурмагомедова.

Стоит отметить, что младший ребенок Олега Газманова не является ему кровным. В 2003 году певец женился на Марине Муровьевой, а вскоре усыновил её мальчика. Это и есть Филипп. Кроме того, у Олега Газманова от супруги есть дочь Марианна, а также первенец Родион от первого брака. Все дети давно живут своей жизнью.



