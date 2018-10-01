Тэрон Эджертон не вернётся к роли Эгги в предстоящем фильме про агентов Kingsman

Тэрон Эджертон сообщил, что не появится в третьей части фильма по вселенной «Kingsman». Официальное подтверждение он дал во время интервью «Yahoo!».

Впрочем, отсутствие Эггси связано с тем, что предстоящий фильм расскажет о событиях, произошедших до оригинальной истории. По имеющимся данным, действие фильма будет происходить во время Первой Мировой войны. Главные роли исполнять Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон. Дикинсон воплотит на экране сына английского герцога Конрада, ставшего одним из первых учеников элитной школы спецагентов Kingsman. Что касается Фэйнса, то ему достанется роль наставника молодого аристократа.

При этом поклонникам не стоит расстраиваться, поскольку Эджертон подчеркнул, что расстаётся с этим образом не навсегда. Помимо приквела ожидается выход сиквела и сериала.

Сейчас Эджертон занят продвижением нового фильма «Робин Гуд: Начало», в котором он исполнил главную роль. А в скором времени поклонники смогут увидеть его в байопике про Элтона Джона - «Человек-ракета», который недавно обзавёлся трейлером.