Ариана Гранде удивила пользователей необычным клипом на песню «Breathin»

На официальном YouTube-канале Арианы Гранде, «Женщины года» по версии издания Billboard, появился клип на песню «Breathin». За сутки ролик просмотрело 5 миллионов пользователей.

Созданием клипа занималась Ханна Люкс Дэвис, которая до этого работала с певицей на съемках ролика «Side To Side». В кадрах видео Гранде витает в облаках или красиво появляется из густого дыма и управляет временем. В самой песне девушка поёт о том, что порой приходится тратить много сил и энергии на казалось бы простые и банальные вещи, но когда рядом с ней оказывается её лирический герой, ей становится легче. Кроме того, она отмечает, что, несмотря на её желание видеть лицо любимого, на пути всё время оказываются препятствия.

Поклонники певицы положительно оценили новый клип. «Breathin» вошла в состав четвёртого альбома Гранде «Sweetener». В сети также появился альбом неизданных песен девушки «Nobody Does It Better», опубликованный пользователем Zandhr. Сама певица отреклась от альбома, сообщив, что альбом появился в сети усилиями третьих лиц.