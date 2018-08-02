В 90-е бандиты выгнали звезду "Неуловимых мстителей" из Петербурга

Мошенники угрожали расправой всей семье Василия Васильева. Он был вынужден уехать вместе с двумя дочками и женой.

В 90-е у артиста начался серьезный кризис. Из-за сложной финансовой ситуации закрылось место работы Василия Васильева и его супруги Марианны. Вдобавок, бандиты обманом отняли у звезды "Неуловимых мстителей" все накопленные деньги, лишив средств для существования. После этого они выгнали знаменитость из Санкт-Петербурга под угрозой смерти.

Вместе с маленькими дочерями Кристиной и Есенией супружеская пара перебрались в Тверь, где родилась Марианна. В малознакомом городе семье пришлось непросто. Василий Васильев пошел в бизнес, а его жена начала работать в регистратуре местной больницы.

Со временем все наладилось, и артист основал цыганский ансамбль, с которым до сих пор выступает. К творческому коллективу присоединилась и Марианна с дочерями. Василий Васильев рассказал "Собеседнику", что Есения выучилась на педагога, а Кристина - на экономиста. Последняя также получила режиссерское образование в ГИТИСе. Однако от актерской карьеры отец сумел их отговорить. "Ненадежная это профессия!" - заявил Васильев. Сам он рад бы сняться в кино, но достойных предложений пока не присылают.