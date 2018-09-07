Пугачева не сможет посетить концерт Агутина из-за болезни

69-летняя Алла Пугачева не сможет порадовать публику своим выступлением на концерте Леонида Агутина из-за болезни. Об этом стало известно из официального Инстаграм-аккаунта артистки. Певица выразила сожаление и отметила, что обожает музыку Агутина.

В комментариях к публикации поклонники всячески поддерживают Пугачеву и надеются на скорое выздоровление звезды.

Директор Пугачевой Елена Чупракова заверила журналистов, что жизни артистки ничто не угрожает. Она может петь, но посетить концерт не удастся. Разглашать подробности директор отказалась.

16 июля Леониду Агутину исполнилось 50 лет. В честь этого 10 ноября московский СК «Олимпийский» примет большой концерт заслуженного артиста России. Леонида Агутина пригласил всех лучших представителей отечественной эстрады. В списке приглашенных гостей значатся Анжелика Варум, Валерий Меладзе, рэпер Баста, Григорий Лепс и многие другие.

Алла Пугачева остается самой знаковой артисткой российской эстрады. Она также вошла в рейтинг «100 влиятельных женщин России», заняв серебряное второе место после Валентины Матвиенко.