Самбурская выпустила продолжение сериала о "яжматерях"

Сегодня, 16:09 \\ Шоу-бизнес

Российская актриса, утрируя, высмеяла поведение некоторых девушек и женщин, которые даже будучи с ребенком постоянно скандалят, сплетничают и даже после родов не оставляют вредных привычек.

 Ролик появился на официальной странице Настасьи Самбурской на просторах фотохостинга Instagram. Ранее она уже выпускала первую и первую части своеобразной короткометражки о "яжматерях", а на этот раз показала ее продолжение. В комментариях многие подписчики отметили, что актриса словно создала свой сериал, и теперь радует их своим юмором. Видеозапись собрала уже почти 130 тысяч отметок "Нравится".



В прошлой же серии Самбурской высмеивала "яжматерей", которые употребляют алкоголь, когда гуляют со своими детьми на улице, а также вступают в конфликты со всеми окружающими и даже некультурно выражаются.

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Автор - Мартина Корф
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