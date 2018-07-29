Деми Мур подозревают в лесбийских отношениях со стилисткой из Сербии

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Новая возлюбленная американской актрисы воспитывает маленькую дочь. Об этом сообщает издание Radar Online по информации от источников, знакомых с парой.

 Журналисты подозревают Деми Мур в романе с некой женщиной из-за многократных совместных фотографий в социальных сетях. Подругой оказалась стилист Маша Мандзука, уроженка Сербии. Инсайдеры утверждают, что 56-летняя знаменитость состоит с ней в лесбийских отношениях уже два года. Более того, Деми Мур стала второй мамой для девочки. Теперь они растят дочь Маши Мандзуки вместе, как семейная пара.

Официально актриса никогда не высказывалась о гомосексуальных наклонностях. Более того, она имеет за плечами три брака с известными мужчинами. Первым супругом стал рокер Фредди Мур, который и подарил американке свою фамилию. Спустя семь лет Деми Мур вышла замуж за коллегу Брюса Уиллиса, от которого родила трех дочерей. В 2000-м брак распался и пять лет знаменитость жила холостой. Последние законные отношения у неё были с 2005 по 2011 года с Эштоном Кутчером.

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Автор - Александр Лубяной
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