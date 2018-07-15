Принц Уильям и Кейт Миддлтон сговорились назло фотографам

Супружеская пара придумала незатейливый трюк, который портит работу представителям СМИ. Один из британских журналистов поделился наблюдениями с изданием Cosmopolitan.

По словам источника, принц Уильям и Кейт Миддлтон не любят общаться с прессой и стараются избегать общественного внимания. Они пытаются следить за своим поведением на публике из-за страха оказаться в неловкой ситуации. А ненависть супругов к папарацци дошла до того, что они сговорились им назло.

Находясь перед камерами, Уильям и Чарльз умышленно смотрят в разные стороны и не фиксируют взгляд на одном объекте. Из-за этого снимки зачастую получаются некрасивыми. Репортерам приходится выжидать момент, а также изощряться с ракурсами.

В вопросе общения с журналистами глава семьи сильно отличается от своего отца Чарльза. Наследный принц всегда находит время и желание дать комментарий или сфотографироваться для СМИ. Камилла не отстает от супруга и не без удовольствия позирует перед камерами. Герцогиня Корнуольская даже знает некоторых репортеров по именам.