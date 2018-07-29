Не с чем поздравлять: Нюше нельзя было рожать – Лена Миро

Сегодня, 15:30 \\ Шоу-бизнес

В семье скоро станет очень громко из-за постоянных скандалов.

Известная блогерша уверяет, что певица Нюша, которая совсем недавно родила дочь, совершила большую ошибку, связав себя ребёнком с Игорем Сивовым. По мнению Лены Миро, семья не выдержит прошлого Сивова. Напомним, что у мужчины уже двое детей от других женщин, которым он обязан не только выплачивать алименты, но и уделять много времени и внимания. Для Игоря рождение дочки не стало настолько же знаковым событием, как для его нынешней супруги, что будет первым камнем преткновения для пары.

К тому же Нюша, для которой дочь – первый ребёнок, не поймёт необходимость Игоря регулярно разрываться на три семьи. Поэтому ей нельзя было рожать от него ребёнка и поздравлять ни её, ни малышку-дочку, в итоге, не с чем. Описанная Леной Миро ситуация действительно часто встречается в реальной жизни. Поэтому блогер советует женщинам брать пример с мужчин и не создавать семью с разведённым и «обременённым» ребёнком человеком.

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Автор - Олеся Куприна
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