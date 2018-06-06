"Породистые": Ефремов показал, как в его семье сменялись поколения

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Артист сделал коллаж из фотографий, на которых запечатлены он, его отец Олег Ефремов, а также наследник Никита Ефремов.

 Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которому на сегодняшний день уже исполнилось 54 года, неоднократно говорил, как любит своих детей. Между тем, он также признавался, что скучает за отцом, которого вся страна знала как одного из самых талантливых актеров. Он решил еще раз показать, что очень дорожит семьей, и показал, как на протяжении времени в ней сменялись поколения.

 Фотография была размещена в личном блоге Ефремова-старшего на просторах фотохостинга Instagram. Разглядывая ее, подписчики сразу отмечали, каким сильным внешним сходством обладают все три представителя "династии" Ефремовых.

 "Породистые, красивые:)", "Прекрасные актеры, любимые, а голос чего стоит, просто обожаю Ефремовых", "Не знаю ни одну династию актёров, кто мог бы одними глазами передать все человеческие чувства!!! Это поразительно! И браво всем Ефремовым!", "Какие все красавцы! И талантливые!" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали они в комментариях.

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Автор - Мартина Корф
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