Дженнифер Лопес в стильном наряде похвасталась идеальной фигурой

Сегодня, 14:48 \\ Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес в стильном наряде прокатилась на частном самолете и вызвала восторг у преданных поклонников.

49-летняя Дженнифер Лопес продолжает восхищать поклонников своей прекрасной внешностью. Недавно знаменитость в личном микроблоге публиковала снимок с борта частного самолета, где и похвасталась своим новым стильным образом. На фотографии Джей Ло предстала в облагающей светлой юбке и тонком джемпере, свой образ певица дополнила яркими аксессуарами, а именно брендовой сумкой, очками и золотыми часами.

Стоит напомнить, что всего два года хватило голливудской звезде, чтобы похудеть почти на 20 килограммов. Сейчас артистка регулярно посещает тренажерный зал, занимается йогой, а также не забывает про любимые танцы. Кроме того, Лопес уже длительное время придерживается безглютеновой диеты.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве...

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ