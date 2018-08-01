Дженнифер Лопес в стильном наряде похвасталась идеальной фигурой

Дженнифер Лопес в стильном наряде прокатилась на частном самолете и вызвала восторг у преданных поклонников.

49-летняя Дженнифер Лопес продолжает восхищать поклонников своей прекрасной внешностью. Недавно знаменитость в личном микроблоге публиковала снимок с борта частного самолета, где и похвасталась своим новым стильным образом. На фотографии Джей Ло предстала в облагающей светлой юбке и тонком джемпере, свой образ певица дополнила яркими аксессуарами, а именно брендовой сумкой, очками и золотыми часами.

Стоит напомнить, что всего два года хватило голливудской звезде, чтобы похудеть почти на 20 килограммов. Сейчас артистка регулярно посещает тренажерный зал, занимается йогой, а также не забывает про любимые танцы. Кроме того, Лопес уже длительное время придерживается безглютеновой диеты.