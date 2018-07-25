Дмитрий Маликов рассказал, как рождение сына изменило его жесткий характер

Раньше певец не был "белым и пушистым". Но с появлением на свет маленького Марка он пересмотрел свои ценности.

По словам Дмитрия Маликова, работа в шоу-бизнесе требует жесткого характера. Иначе он не смог бы 30 лет продюсировать свою музыкальную деятельность и командовать подчиненными. За некоторые поступки сотрудников приходится увольнять. Исполнитель добавил, что склонен к лени и эгоизму. Но в то же время Дмитрия Маликова сложно вывести из себя.

Так было до рождения сына. Певец признался, что близость мальчика изменила его характер, добавив больше нежности. От общение с Марком поднимается и настроение. При этом оба родителя сблизились и начали трепетнее относиться друг к другу. Дмитрий Маликов решил взять на себя обязанности по его воспитанию. Ведь Стефанией больше занималась мама.

Дмитрий Маликов в интервью изданию "StarHit" рассказал о разнице отцовства в молодом и зрелом возрасте. Когда появилась дочь, он был сконцентрирован на творческой карьере. Теперь же стремится уделять больше времени личной жизни. Так музыкант планирует перебраться в дом получше. Но пока этот проект находится в очень длительной перспективе. Дмитрий Маликов заявил, что продолжит развиваться в шоу-бизнесе, избегая "хайпа" и всяческих скандалов ради пиара.