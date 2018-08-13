Назад в 90-е: Леонид Агутин предложил Урганту создать новое шоу

Певец привёл пример из своего жизненного опыта.

Агутин рассказал подписчикам о своей идее, позаимствованной у американских шоуменов. Суть в том, чтобы загримированный знаменитый певец выступал в подземном переходе. На звуки прекрасного исполнения стекаются люди, потом они узнают знакомый тембр и в результате популярный исполнитель «разоблачает» себя на радость публики. Создать новое шоу, по мнению Леонида, способен Иван Ургант. Агутин не завуалированно предложил Ивану заняться этим.

Певец вспомнил: нечто похожее они проделали вместе с Владимиром Пресняковым-младшим, выступая в 90-е годы на Арбате. Тогда это имело успех у многочисленных собравшихся зрителей. Поклонники удивились, неужели Леонид хочет совершить рывок назад во времени. Такие выступления практикуются давно во всём мире. Множество российских поп и рок-звёзд «по приколу» и ради рекламы дают небольшие концерты на улицах и переходах. К тому же, западные звёзды иногда выступают без грима и очень радуются, что прохожие их принимают за двойника знаменитости.