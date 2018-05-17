Вигго Мортенсен дал несколько советов исполнителю роли Арагорна из сериала Amazon по "Властелину колец"

Вигго Мортенсен, исполнивший роль Арагорна в экранизации книг «Властелин колец» Джона Толкина, дал несколько советов актёру, которому предстоит сыграть культового героя в предстоящем сериале от Amazon.

Актёр посоветовал не только внимательно изучить первоисточник, но и некоторые скандинавские сказания, чтобы понять, откуда Толкин брал информацию. Как пример он привёл сагу о Вёльсунгах или про Зигфрида. Также Мортенсен посоветовал ознакомиться с работами Акиры Куросавы, с помощью которых он сам когда-то готовился к роли.

Сериал, премьера которого запланирована на 2021 год, расскажет о молодости Арагорна. Показ состоится на Prime Video. Создатели отмечают, что основной сюжет будет разворачиваться в Средиземье, и помимо истории Арагорна будет показано ещё несколько сюжетных линий.

Актёрский состав шоу пока не раскрывается, однако известно, что подготовкой сценария занимаются Джон Пэйн и Патрик Маккей, которые работали над четвёртой частью «Звёздного пути» и фильмом «Годзилла против Конга». Исполнитель роли Гэндальфа весьма воодушевлённо отнёсся к новому проекту и заявил, что готов вновь примерить на себя образ знаменитого мага и не собирается отдавать его кому-то другому.