"Настоящие монстры": Эзра Миллер заявил о домогательствах режиссера и продюсера

Сегодня, 12:48 \\ Шоу-бизнес

В подростковом возрасте звезду "Фантастических тварей" пытались совратить на корпоративной вечеринке. О таком инциденте он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

 Эзра Миллер столкнулся с сексуальными домогательствами ещё в начале своей актерской карьере. Он заявил об этом спустя много лет, не разглашая личности коллег. Знаменитость лишь отметил, что непристойные предложения поступили со стороны режиссера и продюсера одной из картин.

По словам актера, двое мужчин сперва напоили несовершеннолетнего сотрудника вином, а затем позвали нетрезвого подростка снимать фильм о геях с явным намеком на сексуальные отношения. Однако Эзра Миллер отказал киноделам, обозвав их "настоящими монстрами". После этого случая он начал замечать, что даже именитых актеров на работе рассматривают с интимной точки зрения и относятся соответствующим образом. Стоит отметить: сам он не относит себя к какому-либо полу. Такие люди называются квирами.

После выхода "Лиги справедливости" Эзру Миллера позвали сниматься в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", который является второй частью спин-оффа о мире Гарри Поттера. Его коллегами по проекту в этот раз стали Джонни Депп и Джуд Лоу. Мировой показ картины запланирован на 17 ноября.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве...

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ