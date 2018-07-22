"Настоящие монстры": Эзра Миллер заявил о домогательствах режиссера и продюсера

В подростковом возрасте звезду "Фантастических тварей" пытались совратить на корпоративной вечеринке. О таком инциденте он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Эзра Миллер столкнулся с сексуальными домогательствами ещё в начале своей актерской карьере. Он заявил об этом спустя много лет, не разглашая личности коллег. Знаменитость лишь отметил, что непристойные предложения поступили со стороны режиссера и продюсера одной из картин.

По словам актера, двое мужчин сперва напоили несовершеннолетнего сотрудника вином, а затем позвали нетрезвого подростка снимать фильм о геях с явным намеком на сексуальные отношения. Однако Эзра Миллер отказал киноделам, обозвав их "настоящими монстрами". После этого случая он начал замечать, что даже именитых актеров на работе рассматривают с интимной точки зрения и относятся соответствующим образом. Стоит отметить: сам он не относит себя к какому-либо полу. Такие люди называются квирами.

После выхода "Лиги справедливости" Эзру Миллера позвали сниматься в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", который является второй частью спин-оффа о мире Гарри Поттера. Его коллегами по проекту в этот раз стали Джонни Депп и Джуд Лоу. Мировой показ картины запланирован на 17 ноября.