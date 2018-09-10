Экс-солистка группы "Краски" была обманута администрацией фитнес-клуба

Марина Иванова, которая является экс-солисткой группы «Краски», сообщила о том, что ее обманула администрация довольно известного фитнес-клуба. За свое выступление девушка должна была получить некоторое количество абонементов в тренажерный зал, которые не увидела до сегодняшнего дня. Предположений о таком обмане у исполнительницы не было в голове. В финтес-клубе проходил день открытых дверей, где девушка исполнила песни, но в качестве оплаты согласилась взять несколько абонементов.

После такого предложения Марина сразу приняла решение разыграть сертификаты среди своих подписчиков. Данная ситуация повлекла за собой множество возмущений. Репутация певицы снизилась, а люди не получили обещанных призов.

Иванова рассказала, что ей не так важны сертификаты, она хотела сделать приятное для одной из своих поклонниц, которая нуждается в помощи из-за серьезной болезни. Многие поклонники и подписчики стали поддерживать Марину и говорить о том, что ее вины в данной проблеме нет, а обманщики должны быть наказаны.

Спустя некоторое время администрация клуба сообщила, что произошла ситуация, связанная с мошенничеством из-за чего все абонементы были отправлены нужным людям. Но данная история о проблемах никак не повлияла на возмущение артистов. На сегодняшний день они все еще ждут свою оплату и надеются, что им все вернут.

Ранее известная певица Ольга Серябкина удивила новым фото своих поклонников в социальных сетях, где на ее безымянном пальце находится кольцо. Теперь фанаты придерживаются мнения, что в скором времени исполнительница станет женой.