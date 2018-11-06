Бритни Спирс провела кастинг с полуголыми мужчинами

Видеозапись с обучением танцоров и объятьями с ними певица опубликовала на личной странице фотохостинга Instagram.

Поклонникам было интересно, что за кастинг проводит известная 36-летняя американская певица Бритни Спирс, поэтому прямо спросили ее об этом. Тогда она ответила им, разместив в ленте еще один ролик, на котором запечатлено, как она танцует в такт с полуголыми мужчинами.

Под постом она написала: "Как думаешь, кто будет участвовать в моем новом шоу?!". Исходя из этих слов выходит, что Спирс ищет нового танцора в свою команду, который, в частности, также будет выступать с ней на ее концертах. Из всех оставшихся бороться за это место осталось восемь. Певице предстоит очень сложный выбор, ведь все эти молодые люди профессионалы своего дела, а к тому же, очень старались.









Кастинг с ними заключался в том, что вначале она лично показала им движения танца, они должны были в краткий срок его выучить, а после повторить с ней. На видео это выглядело так, будто парни уже много лет работают со знаменитостью и показывают уже отрепетированный номер, отметили подписчики.