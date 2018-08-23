Писатель раскрыл тайну недовольства принцессы Дианы на фотографиях

Оказалось, молодую знаменитость смущало повышенное внимание общественности. Об этом пишет издание The Sun по материалам биографа Эндрю Мортона.

В 1981 году простая девушка Диана Спенсер стала супругой принца Чарльза. С тех пор к ней были прикованы взгляды журналистов и многочисленных поклонников королевской семьи. Ситуация привлекла и писателя Эндрю Мортона, который взялся писать биографию принцессы. Спустя десяток лет, ему удалось лично пообщаться с Дианой и раскрыть тайну её выражения лица на фотографиях. Как многие заметили, принцесса постоянно опускала голову вниз и выглядела недовольной.

Во время интервью она призналась Эндрю Мортону, что дело в стеснении и неловкости из-за нового статуса. Принцесса Диана долго не могла привыкнуть к переменам в её жизни, ведь раньше не было тяжелого бремени публичности. Мнимое недовольство на её лице сохранялось даже после рождения сыновей Уильяма и Гарри. Порой смущение заставляло Диану даже отворачиваться от камер. Но постепенно это прошло.