"Душевная проституция": Против брака Гогена Солнцева и пожилой супруги запустили петицию

Екатерина Терешкович так и не вышла на связь с мужем, который регулярно посвящает ей на личной странице посты о том, как страдает.

Накануне в аккаунте 37-летнего шоумена Гогена Солнцева появилась новая запись, с помощью которой он рассказал, что его сильно возмутило накануне. В ленте он разместил скрин с одного российского портала, на котором запустили петицию против его брака с пожилой супругой Екатериной Терешкович.









Автор обратилась к президенту, а также депутатам Госдумы России и потребовала, чтобы на территории страны вообще запретили неравные браки. Она считает, что на самом деле супруги претворяются и не любят друг друга, и отношения их существуют лишь ради хайпа. Такие действия она назвала "душевной проституцией" и "продажностью на публику".

Солнцев на петицию отреагировал весьма резко. Он назвал ее создателей больными людьми и посоветовал им заняться своей личной жизнью. В ответ на это под постом собралось множество негативных комментариев: "Гоген, сами лечитесь и думайте головой сначала. Чем о людях говорить плохое", "Сам что ли запустил сбор подписей" (орф. и пункт. авторов сохранены).