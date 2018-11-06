"Душевная проституция": Против брака Гогена Солнцева и пожилой супруги запустили петицию

Сегодня, 09:48 \\ Шоу-бизнес

Екатерина Терешкович так и не вышла на связь с мужем, который регулярно посвящает ей на личной странице посты о том, как страдает.

 Накануне в аккаунте 37-летнего шоумена Гогена Солнцева появилась новая запись, с помощью которой он рассказал, что его сильно возмутило накануне. В ленте он разместил скрин с одного российского портала, на котором запустили петицию против его брака с пожилой супругой Екатериной Терешкович.



Автор обратилась к президенту, а также депутатам Госдумы России и потребовала, чтобы на территории страны вообще запретили неравные браки. Она считает, что на самом деле супруги претворяются и не любят друг друга, и отношения их существуют лишь ради хайпа. Такие действия она назвала "душевной проституцией" и "продажностью на публику".

 Солнцев на петицию отреагировал весьма резко. Он назвал ее создателей больными людьми и посоветовал им заняться своей личной жизнью. В ответ на это под постом собралось множество негативных комментариев: "Гоген, сами лечитесь и думайте головой сначала. Чем о людях говорить плохое", "Сам что ли запустил сбор подписей" (орф. и пункт. авторов сохранены).

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Автор - Мартина Корф
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