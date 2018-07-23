Поклонники Ольги Серябкиной заметили кольцо на пальце

Фанаты известной певицы Ольги Серябкиной решили, что девушка собралась в загс со своим молодым человеком. Такие разговоры и шум произошел благодаря странным вопросам исполнительницы, которая задавала их в социальных сетях.

На своей странице в Instagram артистка разместила фото, где позирует в минимальном количестве одежды и смотрит прямо в камеру. Под снимком Ольга оставила запись, в которой задала вопрос для своих подписчиков. В нем девушка сообщила о своих изменениях.

Комментарии певицы сразу же начали заполняться ответами на странный вопрос. Многие считают, что Серябкина накачала губы или похудела. Были также варианты о новой прическе или же покраске. Самые внимательные обратили внимание на безымянный палец, где располагается кольцо и выдвинули версию о замужестве исполнительницы.

Поклонники писали о том, что в скором времени Ольга выйдет замуж или же о том, что кольцо на нужном месте.

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала своим поклонникам о том, как можно преодолеть кибербуллинг, нападки и унижения в социальных сетях. Она сталкивалась с данной проблемой ни один раз, но последний был несколько лет назад из-за «ужасных фоток» на странице исполнительницы.