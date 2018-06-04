Анджелина Джоли призвала политиков прекратить войну в Йемене

Сегодня, 08:58 \\ Шоу-бизнес

Специальный посланник УВКБ Анджелина Джоли призвала политиков в скором времени прекратить военные действия на территории Йемена.

Голливудская звезда и многодетная мать Анджелина Джоли призвала политиков культурно урегулировать конфликт без оружия и войны. Знаменитость потребовала, чтобы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, работающий со странами региона, нашел окончательное решение конфликта и поддержал международные законы о защите гражданских лиц.

Джоли призвала к более глубокому пониманию законов о защите беженцев и попросила помощи у соседних стран, которые могут сыграть свою роль в смягчении человеческих страданий в Йемене. В настоящее время актриса пребывает в Южной Корее, где ведет переговоры с сотнями йеменцев.

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Автор - Светлана Тарабан
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