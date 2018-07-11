Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments»

Сегодня, 20:27 \\ Шоу-бизнес

Noize MC выпустил новый мини-альбом «No comments», в который вошло четыре трека, а также снял клип на одну из композиций - «В темноте.

Тексты песен наполнены мрачностью и меланхоличностью. Певец поёт о любви, жизни и одиночестве. Сама песня «В темноте» имеет две версии, одна из которых представляет стихи Иосифа Бродского, положенных на музыку. В клипе музыкант играет роль пациента психиатрической больницы, который, согласно тексту, сидит в темноте, ничем не хуже той, что снаружи. Таким образом, весь смысл песни сводится к размышлению, стоит ли выходить из комнаты.

Недавний EP уже вторая работа Noize MC за этот год. В конце весны музыкант выпустил большую работу – хип-хопера «Орфей и Эвридика». В альбом вошло 30 треков, которые являются современной адаптацией древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. В настоящий момент артист находится в туре «Устрой дестрой», заключительные концерты которого пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

О творчестве Noize MC недавно высказался депутат Виталий Милонов. Он заявил, что на таких исполнителях, как он и Монеточка, психиатры должны ставить опыты, ведь ни для чего другого они больше не нужны.

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Автор - Елена Андреева
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