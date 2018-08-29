Психотерапевт рассказал об опасной идее песни Монеточки "Чалдфри"

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Она может оказать пагубное влияние на неокрепший разум подростка. К такому выводу пришел медик Александр Федорович.

 Психотерапевт высшей категории прослушал песню "Чайлдфри", которую исполняет восходящая звезда Монеточка. Он считает, что одно из приложений открыто призывает слушателей к суициду: "Не жди, пока состаришься, скорей умри." Как отметил Александр Федорович, фразу сложно трактовать иначе.

Врач также рассказал журналистам "НСН" о нейрофизиологии человека. Медицинские исследования показали, что человеческий мозг созревает для полноценного анализа информации лишь к 26 годам. Подобные призывы способны пошатнуть психику 15-летнего поклонника, внимающего словам певицы.

Ранее творчество Монеточки раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик считает, что само общество должно ограждаться от "деструктивных" произведений неким юридическим фильтром.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве...

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ