Психотерапевт рассказал об опасной идее песни Монеточки "Чалдфри"

Она может оказать пагубное влияние на неокрепший разум подростка. К такому выводу пришел медик Александр Федорович.

Психотерапевт высшей категории прослушал песню "Чайлдфри", которую исполняет восходящая звезда Монеточка. Он считает, что одно из приложений открыто призывает слушателей к суициду: "Не жди, пока состаришься, скорей умри." Как отметил Александр Федорович, фразу сложно трактовать иначе.

Врач также рассказал журналистам "НСН" о нейрофизиологии человека. Медицинские исследования показали, что человеческий мозг созревает для полноценного анализа информации лишь к 26 годам. Подобные призывы способны пошатнуть психику 15-летнего поклонника, внимающего словам певицы.

Ранее творчество Монеточки раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик считает, что само общество должно ограждаться от "деструктивных" произведений неким юридическим фильтром.