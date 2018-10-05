"Бурановские бабушки" строят в Удмуртии приют для одиноких стариков

Сегодня, 17:51 \\ Шоу-бизнес

На нужды благотворительного проекта они жертвуют собственные гонорары. Так заявила художественный руководитель певиц Ольга Туктарева.

 Новый приют строят в деревне Бураново в Республике Удмуртия. Его придумали организовать сельский староста и батюшка местной церкви. Одиноких стариков планируют селить в новом здании на территории храма. Стоит отметить, что его тоже возвели на деньги "Бурановских бабушек".

Знаменитые участницы "Евровидения" присоединились к инициативе и обеспечили её финансирование. В сентябре строители уже залили фундамент для приюта, рассчитанного на 20 жильцов. Ольга Туктарева отметила, что сроки сдачи объекта полностью зависят от инвестиций. По её словам, "Бурановские бабушки" сейчас не очень много зарабатывают. Поэтому организаторы ожидают, что другие соотечественники тоже будут спонсировать проект.

Несмотря на отсутствие бурных гастролей, коллектив учит новые композиции. Ольга Туктарева рассказала об интерпретации песни Леонардо Коэна "Аллилуйя" на русский и удмуртский языки. К ней присоединились также вариации азербайджанской народной песни и мелодии индейцев из Южной Америки. Такой репертуар музыканты бесплатно отрабатывают перед жителями родного села и гостей из других мест. Это служит "Бурановским бабушкам" хорошей тренировкой.

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Автор - Александр Лубяной
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