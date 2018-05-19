Меган Маркл призналась, почему никогда не наденет платье от Виктории Бекхэм

Сегодня, 17:19 \\ Шоу-бизнес

Бывшая звезда сериала «Форс мажоры», а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл обладает хорошим вкусом и любовью к дорогим нарядам. Её свадебное платье от французского модного дома «Givenchy» уже вошло в историю.

А её гардероб в качестве герцогини обходится британской казне намного дороже, чем гардероб жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Однако, одна из самых лучших британских дизайнеров -  Виктория Бекхем не угодила жене принца Гарри. Ещё до свадьбы в одном из интервью журналу Glamour Меган заявила, что никогда не оденет платье от Бекхэм, несмотря на то, что ей нравятся её работы и она дружит с Викторией уже много лет.

Дело в том, что платья от Виктории больше идут девушкам с тонкой талии, а у Меган немного другой тип фигуры.

Несмотря на то, что с платьями от Бекхэм у Меган не сложилось, она часто носит джемперы этого бренда — в них она уже не раз была замечена на различных мероприятиях.

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Автор - Анна Андреева
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