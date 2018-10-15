Стали известны страны-участницы "Евровидения-2019"

Сегодня, 16:18 \\ Шоу-бизнес

Своё участие в 64-м международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019» подтвердили представители 42 стран, включая Россию.

Помимо РФ, в списке исполнителей числятся участники из Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Болгария отказалась от участия в следующем году, сообщив, что страна нуждается в экономии денежных средств: на подготовку участника уходит около 5,3 млн. евро.

В полуфинале конкурса, который пройдёт 14 и 16 мая, встретится 36 представителей стран. Финал состоится 18 мая в Тель-Авиве. Мэр города обещал, что «Евровидение-2019» пройдёт без политики.

Девизом следующего конкурса стал «Позволь себе мечтать». Организаторы объяснили, что вдохновились выступлением финалистки 2018 года – Нетты.

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Автор - Елена Андреева
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