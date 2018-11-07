Ольга Бузова прокатилась в Московском метро с украденной копией себя
Певица решила поучаствовать в акции "Троечка за Олечку" от "Мосгортранса". О путешествии она отчиталась на странице в Instagram.
Ольга Бузова добыла картонную копию самой себя с рекламы чипсов и отправилась с ней на одну из станций Московского метро. Она заявила, что хочет понять других соотечественников, ворующих её изображения. Спустившись, артистка приобрела билет, прокатилась на эскалаторе и оказалась на платформе ради фотографии. Во время прогулки она запнулась и едва не упала под ноги других пассажиров.
После таких жертв, Ольга Бузова всерьез рассчитывает получить от "Мосгортранса" конкурсную карту "Тройка". Как отметила телеведущая, двух Бузовых сразу в подземке ещё не было ни разу. Она также добавила, что её снимок точно никто не сможет повторить. В "Мосгортрансе" поступок оценили несмотря на то, что он сделан в "Мосметро". Пресс-служба пообещала Ольге Бузовой заветную "Тройку".
Напомним, руководство организации недавно объявило такой конкурс в связи с ажиотажем вокруг картонных изображений ведущей из магазинов "Пятерочка". После единичного случая, похищения "Бузовых" стало массовым. Даже рэпер L'One не удержался. Представители торговой сети обернули акцию в свою пользу и позволили россиянам беспрепятственно забирать фигуры с 1 ноября. А "Мосгортранс" призвал фотографироваться с украденными рекламами.
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Пока #украдиБузову уже разрывает соц. сети и набирает обороты и популярность, я решила вчера сама себя украсть 😂😂😂 Ну, а кто это сделает лучше меня 😂 Что картонная я, только не делала в ваших вайнах - полотенце держала, готовить помогала, за детьми приглядывала и даже как в фильме «Один дома» грабителей пугала 😂😂😂😜 Найти меня картонную было не легко, но мы справились с этой задачей 🔝🤗 В итоге, я не только забрала с собой картонную себя, но даже проехалась с ней в метро 🚇 🤗😍 Смотрите как это было 😝 Жду ваши комментарии 🤗☺