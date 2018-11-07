Ольга Бузова прокатилась в Московском метро с украденной копией себя

Певица решила поучаствовать в акции "Троечка за Олечку" от "Мосгортранса". О путешествии она отчиталась на странице в Instagram.

Ольга Бузова добыла картонную копию самой себя с рекламы чипсов и отправилась с ней на одну из станций Московского метро. Она заявила, что хочет понять других соотечественников, ворующих её изображения. Спустившись, артистка приобрела билет, прокатилась на эскалаторе и оказалась на платформе ради фотографии. Во время прогулки она запнулась и едва не упала под ноги других пассажиров.

После таких жертв, Ольга Бузова всерьез рассчитывает получить от "Мосгортранса" конкурсную карту "Тройка". Как отметила телеведущая, двух Бузовых сразу в подземке ещё не было ни разу. Она также добавила, что её снимок точно никто не сможет повторить. В "Мосгортрансе" поступок оценили несмотря на то, что он сделан в "Мосметро". Пресс-служба пообещала Ольге Бузовой заветную "Тройку".

Напомним, руководство организации недавно объявило такой конкурс в связи с ажиотажем вокруг картонных изображений ведущей из магазинов "Пятерочка". После единичного случая, похищения "Бузовых" стало массовым. Даже рэпер L'One не удержался. Представители торговой сети обернули акцию в свою пользу и позволили россиянам беспрепятственно забирать фигуры с 1 ноября. А "Мосгортранс" призвал фотографироваться с украденными рекламами.



