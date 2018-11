Ольга Бузова прокатилась в Московском метро с украденной копией себя

View this post on Instagram

Пока #украдиБузову уже разрывает соц. сети и набирает обороты и популярность, я решила вчера сама себя украсть 😂😂😂 Ну, а кто это сделает лучше меня 😂 Что картонная я, только не делала в ваших вайнах - полотенце держала, готовить помогала, за детьми приглядывала и даже как в фильме «Один дома» грабителей пугала 😂😂😂😜 Найти меня картонную было не легко, но мы справились с этой задачей 🔝🤗 В итоге, я не только забрала с собой картонную себя, но даже проехалась с ней в метро 🚇 🤗😍 Смотрите как это было 😝 Жду ваши комментарии 🤗☺