Принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл начал сильно лысеть

Принц Уильям может отомстить своему брату за шутки, из-за которых ему пришлось бриться наголо.

Потеря волос у принца Гарри началась еще в конце 2017 года, однако представитель королевской семьи не предпринимал каких-либо действий. После свадьбы на Меган Маркл герцог Сассекский находится под более пристальным наблюдением поклонников, замечающих любые действия и изменения во внешности своих кумиров. Сейчас фанаты видят, что проблема с выпадением волос сильно обострилась для принца Гарри, и к 40 годам он может облысеть.

Некоторые специалисты считают, что проблемы начались у представителя королевской семьи после женитьбы. Они уверены, что в первую очередь это связано с отношением к себе, а не гормональными изменениями. По словам специалистов, принц Гарри начал сильно лысеть еще до свадьбы, но теперь он не следит за своей причёской так сильно. Единственным выходом из ситуации специалисты эксперты называют пересадку волос, которую нужно провести как можно раньше.