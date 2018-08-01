Татьяна Навка заставила Светлане Светиковой бросить Андрея Чадова

Сегодня, 14:18 \\ Шоу-бизнес

Фигуристка практически насильно вырвала подругу из брака и подтолкнула к более счастливым отношениям. Несмотря на гармонию, певица не спешит выходить замуж за отца двух своих сыновей.

 Светлана Светикова призналась, что рядом с Андреем Чадовым её удерживала страсть. Она страдала в этих отношениях, хотя и понимала их бесперспективность. В то же время, знаменитость начала общаться со спортсменом Алексеем Полищуком, к которому тут же почувствовала большую симпатию. Татьяна Навка заметила перемены в близкой подруге и её расположение к новому мужчине. Она заставила Светлану Светикову принять непростое решение и бросить актера.

Артистка выбрала Алексея Полищука и не жалеет. По словам Светланы Светиковой, с гражданским супругом её объединяет не только любовь, но и дружба. Так мужчина ценит её открытость. За восемь лет у пары появились дети Кристиан и Милан. Несмотря на это, возлюбленные пока избегает официального брака. Светлана Светикова отмечает, что таким образом дает своему супругу ощущение свободы. Кроме того, на их пути стоят бюрократические преграды, связанные с гражданством и частыми переездами за границу. Об этом исполнительница рассказала "Экспресс-газете".

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Автор - Александр Лубяной
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