На кинофестивалях фильмы будут показывать без прокатного удостоверения

Сегодня, 14:07 \\ Шоу-бизнес

7 ноября депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, который позволит показывать в России фильмы без прокатного удостоверения во время кинофестивалей.

За прошлый год в России прошло 157 кинофестивалей, из которых 112 – международные. Многие из представленных на фестивалях картин в дальнейшем не показывают в кинотеатрах на территории РФ, в связи с чем появилась необходимость внести поправки в законодательство.

Законопроект устанавливает ряд критериев, которые определяют, выпустят ли фильм в прокат без прокатного удостоверения или нет. Одним из таки условий является необходимость демонстрации картины на международном кинофестивале в течение 3-15 дней при условии, что показ осуществляется менее 5 раз. Прокатное удостоверение также не понадобится фильмам, направленным на культурно-просветительские цели, или если они демонстрируются в рамках деятельности музеев, выставочных залов или учебных заведений.

Депутаты внесли поправки к законопроекту, наделив Министерство культуры правом определять, какие международные кинофестивали пройдут в России, а также при необходимости вносить в список коррективы.

2 ноября в силу вступил закон, отменяющий необходимость получать прокатное удостоверение только для фильмов, показ которых осуществляется в рамках международного фестиваля.

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Автор - Елена Андреева
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