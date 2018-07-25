Раскрыт секрет похудения Кейт Миддлтон после третьих родов

23 апреля 2018 года Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз. Она появилась на крыльце госпиталя Святой Марии с сыном на руках уже через семь часов поле родов. Мальчика на звали красивым французским именем Луи. Полное имя второго сына Кембриджей звучит так: Луи Артур Чарльз.

После рождения сына Кейт находилась в декрете и лишь в октябре вернулась к своим королевским обязанностям. Её первым выходом в свет стало сольное посещение лондонской Лесной школы в парке дикой природы.

Поклонники герцогини отметили, что она смогла вернуться в форму в очень короткий срок, и стала выглядеть еще стройнее, чем до беременности.

Королевские инсайдеры поделились информацией, что ради стройной фигуры 36-ти летняя Кейт отказалась от всей вредной пищи и придерживается довольно строгого питания. Она пьет смузи со шпинатом, на завтрак есть мюсли с ягодами, и в её рационе присутствует много овощных салатов со специями. Также она каждый занимается спортом и ходит в бассейн в компании старших детей. Кетрин выполняет подъем ног от пола и занимается по системе «MuTu».