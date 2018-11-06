Эдгард Запашный нуждается в операции на коленном суставе

Её назначил хирург одной из немецких клиник, куда дрессировщик обратился за помощью. Артист поделился своей проблемой с подписчиками в Instagram.

Эдгард Запашный опубликовал в соцсети фотографию, сделанную на приеме в Германии. По его словам, изначально неутешительный диагноз поставили в российской больнице. С разрывом коленной связки циркач отправился в зарубежное медучреждение, где лечится с 2006 года. Немецкий профессор Ицбики определил, что сустав пациента нуждается в операции. Её решили провести после того, как Эдгард Запашный завершит новогодню программу на московском стадионе "Лужники".

Артист поделился, что к нему вернулась старая травма. Впервые он получил её в 2005 году после прыжка на лошадь. Спустя 13 лет он решил повторить номер и столкнулся с той же проблемой. По прогнозам медиков, через 10-15 Эдгарду Запашному придется поставить искусственный коленный сустав. Так опасная работа постепенно лишает знаменитость собственных частей тела. Год назад в его позвоночник имплантировали новый диск.



