Адвокат Петросяна заявил о "SPA-центре" Степаненко в общей квартире

Сегодня, 10:59 \\ Шоу-бизнес

Юморист вынужден платить за элитное жилье в Москве, которое его супруга планирует отобрать. Об этом журналистам рассказал юрист Сергей Жорин.

 Речь идет о квартире на Зачатьевском переулке площадью 516 квадратных метров. Елена Степаненко пошла на уступки и намерена отдать "музей Петросяна". По словам адвоката, он является библиотекой, которая занимает лишь одну комнату столь больших апартаментов. Сергей Жорин подчеркнул, что Елена Степаненко не читает книги, однако желает отобрать их у мужа вместе с другими предметами искусства. Евгений Петросян долгое время коллекционировал не только литературу, но также картины и фарфор.

Сергей Жорин заявил, что под нужды Елены Степаненко в квартире отведено куда больше места. Например, артистка оборудовала целую секцию под "SPA-центр". В одном из помещений также находится сцена, где супруги репетировали свои номера. Так адвокат сообщил изданию "Комсомольская правда". Он добавил, что Елене Степаненко стало невыгодно затягивать процесс, который перевели в отдельное производство. Как считает Сергей Жорин, ранее юмористка пыталась затягивать суд и получить больше имущества со смертью законного супруга. Ведь при разводе она сразу лишится богатого наследства.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ