Адвокат Петросяна заявил о "SPA-центре" Степаненко в общей квартире

Юморист вынужден платить за элитное жилье в Москве, которое его супруга планирует отобрать. Об этом журналистам рассказал юрист Сергей Жорин.

Речь идет о квартире на Зачатьевском переулке площадью 516 квадратных метров. Елена Степаненко пошла на уступки и намерена отдать "музей Петросяна". По словам адвоката, он является библиотекой, которая занимает лишь одну комнату столь больших апартаментов. Сергей Жорин подчеркнул, что Елена Степаненко не читает книги, однако желает отобрать их у мужа вместе с другими предметами искусства. Евгений Петросян долгое время коллекционировал не только литературу, но также картины и фарфор.

Сергей Жорин заявил, что под нужды Елены Степаненко в квартире отведено куда больше места. Например, артистка оборудовала целую секцию под "SPA-центр". В одном из помещений также находится сцена, где супруги репетировали свои номера. Так адвокат сообщил изданию "Комсомольская правда". Он добавил, что Елене Степаненко стало невыгодно затягивать процесс, который перевели в отдельное производство. Как считает Сергей Жорин, ранее юмористка пыталась затягивать суд и получить больше имущества со смертью законного супруга. Ведь при разводе она сразу лишится богатого наследства.